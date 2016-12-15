Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал на пост главы департамента внутренних дел в его правительстве конгрессмена от штата Монтана Райана Зинке. Об этом говорится в сообщении переходной администрации Трампа.

«Я рад номинировать конгрессмена Райана Зинке на пост секретаря внутренних дел. Он имеет серьезный опыт в борьбе за смягчение требований регулирующих органов, опыт в вопросах ведения лесного хозяйства, ответственного развития энергетики и общественного землепользования», — говорится в сообщении.

Цинке принял предложение Трампаи. Их встреча состоялась в Нью-Йорке в понедельник, 12 декабря.

Стоит отметить, что департамент внутренних дел не связано с полицией в США. Он занимается управлением природных ресурсов и земель, программами, связанными с коренным населением США, а также занимается территориальными делами в островных районах страны.

Во вторник, 13 декабря, Дональд Трамп номинировал на пост госсекретаря главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона.