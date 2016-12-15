Фракция партии «Батькивщина» в Верховной Раде исключила из своего состава депутата Надежду Савченко, сообщает пресс-служба партии.

«Жизнь показала, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" не совпадают. В частности, "Батькивщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинский, против легализации бандгруппировок на Донбассе», — сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что фракция заранее обсудила эту ситуацию с Савченко и по итогам обсуждения приняла данное решение.

В понедельник, 12 декабря, стало известно, что Савченко ездила в Минск на встречу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

По словам Савченко, встреча «была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».

В тот же день лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко рассказала, что у Савченко и партии «нет ничего общего» и она может сама «планировать свою политическую деятельность так, как считает нужным».

Позже депутат «Батькивщины» Иван Крулько сообщил, что Савченко вышла из состава патии, и произошло это еще «несколько недель назад». По словам сестры Надежды Савченко Веры, заявление на выход из партии было написано еще 26 октября.

Согласно украинским законам, полномочия депутата Рады прекращаются досрочно в случае, если он не входит в состав депутатской фракции или после выхода из состава фракции, по спискам которого был избран.