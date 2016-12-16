Президент США Барак Обама пообещал принять меры в ответ на попытки России повлиять на американские выборы. Об этом он заявил в интервью National Public Radio.

«Я думаю, нет сомнений в том, что когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принимать меры. И мы будем действовать — в то время и в том месте, которое выберем сами», — сказал он.

Обама также отметил, что некоторые ответные шаги не будут оглашены, а что-то можно будет обнародовать.

По словам президента США, спецслужбы до сих пор занимаются анализом ситуации, однако очевидно, что «российский взлом» создал больше проблем для предвыборной кампании кандидата от демократов Хилари Клинтон, чем для республиканца Трампа.

«Нет сомнений в том, что он способствовал атмосфере, в которой единственным центром внимания на протяжении недель и месяцев была электронная переписка Хиллари, фонд Клинтонов и политические слухи вокруг Национального комитета Демократической партии», — добавил Обама.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что президент России Владимир Путин лично участвовал в «тайной российской кампании» по вмешательству в президентские выборы в США. По данным спецслужб, Путин лично следил, как использовать материалы Демократической партии.

«То, что началось как «вендетта» против Хиллари Клинтон, превратилось в попытку показать коррупцию в американской политике и «разделить ключевых союзников США, создавая видимость, что (другие страны) не могут полагаться на США как на заслуживающего доверия мирового лидера», — сказал собеседник NBC.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, ЦРУ США установило причастность людей, связанных с российским правительством, к передаче материалов WikiLeaks. Однако авторы доклада заявляли, что не обладают какими-либо свидетельствами того, что влияние на президентские выборы в США курировали из Кремля.

В ответ на заявления спецслужб, Крейг Мюррей, соратник Джулиана Ассанжа, заявил, что документы Демократической партии США, опубликованные WikiLeaks, были получены от информатора, а не в результате атак российских хакеров. Как утверждает Мюррей, он лично ездил в Вашингтон на встречу с источником из Национального комитета Демократической партии США.

В октябре США обвинили Россию в причастности к хакерским атакам на Демократическую партию. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» подобные обвинения со стороны США.