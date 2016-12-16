Картина Андрея Кончаловского «Рай» вошла в шорт-лист американской кинопремии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии США.

В расширенном числе претендентов на премию было 85 фильмов, в шорт-листе осталось девять,среди которых киноленты из Австралии, Канады, Дании, Германии, Норвегии, Ирана, Швеции и Швейцарии.

«Рай» был выдвинут от России на премию «Оскар» в сентябре. Ранее за картину Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» на международном Венецианском кинофестивале.

Фильм рассказывает историю русской эмигрантки из французского движения Сопротивления, француза-коллаборациониста и офицера СС Хельмута, чьи судьбы переплелись во время Второй мировой войны. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, немецкий актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен.