Министр культуры России Владимир Мединский отреагировал на рекомендацию премьер-министра Дмитрия Медведева, который советовал быть сдержанные в комментариях. Об этом сообщает Интерфакс.

«На замечание руководства я реагирую всегда правильно», — сказал он, комментируя рекомендацию Медведева.

Напомним, в интервью российским телеканалам премьер-министр, отвечая на вопрос, входят ли острые комментарии по различным событиям в сфере культуры в круг обязанностей главы Минкультуры, рекомендовал Владимиру Мединскому быть аккуратнее в высказываниях.

«Когда речь идет об оценках предметов искусства, выставки, постановки, кто должен комментировать? Эксперты, соратники по цеху, обычные люди. Когда комментарий осуществляется чиновником, это может быть воспринято как окрик, и этого допускать нельзя», — отметил Медведев.

Он также добавил, что «не хотел бы работать министром культуры или министром спорта с учетом тех вопросов, которые вы задаете».

«Это сложная работа, такая нервная», — заметил премьер.

Напомним, глава Минкультуры Владимир Мединский неоднократно высказывал свое мнение относительно различных произведений искусства и исторических событий. Наиболее резонансными стали его слова о людях, которые отрицают подвиг панфиловцев в связи с премьерой фильма «28 панфиловцев». Он назвал таких людей «кончеными мразями».

Мединский отмечал, что не нужно проверять, сколько панфиловцев было в действительности, поскольку их подвиг можно сравнить с подвигом 300 спартанцев. Даже если история выдумана, заявил министр, она стала «святой легендой», к «которой нельзя прикасаться».