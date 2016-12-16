Российский посол в Великобритании Александр Яковенко встретился с главой британского Министерства иностранных дел Борисом Джонсоном и обсудил с ним ситуацию в Алеппо. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

«Британский министр изложил реакцию официального Лондона на проходящую сейчас успешную гуманитарную операцию в Алеппо. В ее рамках тысячи боевиков с семьями вывозятся из города при содействии российских военных и сотрудников Международного Красного Креста на территорию, контролируемую незаконными вооруженными формированиями», — отметили в посольстве.

Смысл эвакуации, отмечает российская сторона, в том, «чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ».

Как пишет Би-би-си, Джонсон по итогам встреч с российским и иранским послом заявил, что «и Россия, и Иран не выполнили свои обязанности в рамках международных гуманитарных законов». «Причинив такие страдания жителям восточного Алеппо, Иран и Россия не могут ожидать похвалы за то, что позволили некоторым людям покинуть город в последний момент», — сказал он.

Накануне стало известно о том, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить крайнее опасение из-за Алеппо».

Он подчеркнул, что сейчас критически важно защищать мирное население и доставлять в город гуманитарную помощь.

Ранее в четверг Генштаб Вооруженных сил России объявил, что сирийская армия выбила боевиков из всех кварталов Алеппо, которые были им подконтрольны. В ходе боев военные убили более 900 боевиков и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.

По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, из Алеппо выведут пять тысяч боевиков с семьями.

О том, что Алеппо перешел под контроль сирийского правительства стало известно вечером во вторник, 13 декабря.