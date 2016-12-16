На имущество бывшего министра экономического развития наложили арест в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Решением суда на имущество Улюкаева наложен обеспечительный арест», — сказал собеседник агентства.

По его словам, арест имущества — «обычная практика по подобным делам».

Позднее данную информацию подтвердила представитель Басманного суда Юнона Царева.

Как пишет РИА Новости, арест наложен на 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения. В конце ноября Мосгорсуд оставил бывшего министра под домашним арестом. Улюкаеву запрещено общаться со СМИ и давать интервью, а также суд не разрешил прогулки и посещения врачей без санкции следователя.