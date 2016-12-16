Обвиняемый по делу о хакерском взломе банка JP Morgan Chasе американец Джошуа Аарон отказался от убежища в России, которое ему предлагали. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на адвоката Бена Брэфмена.

По словам представителя защиты, Аарон, который был задержан в Москве за нарушение визового режима, покинул Россию добровольно, а не в результате экстрадиции. При этом Брэфмен добавил, что «кто-то в России пытался оставить его там».

Как пишет газета, российское правительство предлагало Аарону убежище.

Накануне стало известно, что Россия передала властям США Джошуа Аарона.

Напомним, в октябре Мосгорсуд повторно отказал Аарону в предоставлении убежища. Это связано с тем, что в УФМС России американец обратился только после того, как в мае Тверской суд Москвы признал его виновным в нарушении условий пребывания в России и постановил выдворить его за пределы страны.

Аарон прибыл в Россию 23 мая 2015 года и проживал в Москве. Позднее во время проверки документов сотрудниками полиции выяснилось, что у американца просрочена виза.

В США Джошуа Аарон обвиняется в крупнейшем в истории Уолл-стрит хакерском взломе. Аарон и два гражданина Израиля с 2007 по 2015 год совершили серию атак, в результате которых были похищены данные более чем 100 млн клиентов банка JPMorgan Chase и других финансовых организаций. Данные использовались в различных нелегальных схемах, в том числе для манипуляций фондовым рынком.

В настоящее время два сообщника Аарона переданы в США.