Переговоры по поводу мирного договора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ длились пять часов, передает «РИА Новости».

По словам Абэ, этот вопрос обсуждался «очень подробно» до половины двенадцатого вечера.

«Даже в ходе встречи один на один в течение 95 минут очень откровенно побеседовали. Я думаю, что мы смогли понять друг друга», — сказал он.

Премьер Японии отметил, что «после 71 года отсутствия мирного договора мы переходим к тому периоду, когда мы сможем постепенно, шаг за шагом, своими руками осуществить те действия, которые позволят осуществить мечту бывших и нынешних жителей (Курильских) островов».

Абэ подчеркнул, что Япония и Россия должны сделать максимум, чтобы в их отношениях не было проигравших.

В свою очередь российский лидер отметил, что решение территориальной проблемы и заключение мирного договора не может быть достигнуто в одночасье.

«Было бы наивно полагать, что мы сможем его (территориальный спор — ред.) в одночасье урегулировать, но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран — безусловно, необходимо», — сказал Владимир Путин.

«На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце-концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чем все дело», — добавил он.

Накануне встречи с Путиным премьер-министр Японии заявил о готовности положить конец территориальному спору с Россией по поводу Курильских островов.

Между тем российский президент отмечал, что Москва готова развивать на Курильских островах совместные с Токио экономические проекты, однако любое будущее решение территориального спора «должно соответствовать национальным интересам России».

Напомним, территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянутся с середины прошлого века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.