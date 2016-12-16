Задержанные по подозрению в пособничестве террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России) изготовили бомбу по информации из открытых источников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Взрывное устройство массой 1 кг в тротиловом эквиваленте было изготовлено на основе селитры с поражающими элементами. Также в квартире была обнаружена схема по изготовлению бомбы из предметов и веществ, находящихся в свободном обороте. Возможно, она была передана им их вербовщиками из ИГИЛ», — сказал собеседник агентства.

На данный момент двое мужчин 1992 и 1995 года рождения задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 223 Уголовного Кодекса РФ «Незаконное изготовление оружия».

По словам представителя ФСБ, задержанные лица проверяются на причастность к участию в боевых действиях на территории Сирии.

Накануне в жилом доме на окраине Самары было обнаружено взрывное устройство. Взрывотехникам удалось своевременно обезвредить взрывчатку. На время спецоперации всех жильцов из дома эвакуировали, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что в пригородном поселке Зубчининовке проходит обыск в квартире, где проживали выходцы из Средней Азии, которые предположительно являлись сторонниками ИГ.

В четверг стало известно, что сразу в нескольких регионах были предотвращены теракты. Полпред президента России в Южном федеральной округе Владимир Устинов сообщил, что в Ростовской области и Крыму предотвращены теракты, а их предполагаемые организаторы задержаны. ФСБ объявила, что в Москве задержаны готовившие теракты выходцы из Таджикистана и Молдавии.