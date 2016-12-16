Мосгорсуд отменил арест имущества бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил решение Басманного суда Москвы отменить, направить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе», — сказал судья.

Представитель следствия на суде высказал мнение, что дом Григория Родченкова мог быть построен на деньги, добытые от продажи запрещённых препаратов.

«Родченков продавал запрещённые препараты нашим спортсменам под видом витаминов, мы считаем, что дом Родченкова построен на деньги, добытые от продажи этих препаратов», — отметила следователь в Мосгорсуде, где слушается жалоба защиты на арест имущества.

В свою очередь жена Родченкова Вероника, заявила, что не знает, был ли у ее мужа иной источник заработка, кроме зарплаты.

«Дом и земельный участник мой муж подарил своей дочери и переслал мне из США, где он проживает, доверенность. Дом был переоформлен на нашу дочь — Марину в качестве подарка на свадьбу», — цитирует ее слова Интерфакс.

Напомним, 12 августа Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Родченкова — жилой дом, земельный участок.

В отношении Григория Родченкова Следственный комитет России ранее завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Родченков приобретал в США и реализовывал российским спортсменам запрещенные препараты, обещая клиентам уничтожить допинг-пробы. Как считают в СК, таким образом он хотел избежать уголовной ответственности.

Григорий Родченков руководил антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. После своей отставки он выехал за пределы России и стал информатором независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставляя информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства.

В середине мая в издание The New York Times опубликовало интервью с Родченковым, в котором он рассказал, что на Играх в Сочи действовала схема по подмене проб, которой занимались сотрудники спецслужб и антидопинговые эксперты.