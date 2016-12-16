Президент России Владимир Путин заявил, что захват боевиками Пальмиры стал результатом несогласованных действий между коалицией во главе с США, Дамаском и Москвой, передает РИА Новости.

«Все, что происходит в Пальмире — это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями и Россией. Я уже много раз говорил о том, что для того, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия», — сказал он.

9 декабря боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) начали захват Пальмиры, также они попытались захватить нефтяные колодцы и аэродром. Через два дня стало известно, что ИГ захватило город. Сирийские войска вынуждены были оставить Пальмиру, однако перед отступлением им удалось вывести около 80% жителей.

При отражении атаки военным пришлось оставить в городе часть военной техники и оружия. Официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков заверил, что оно не представляет никакой угрозы для международной коалиции, поскольку правительственные войска оставили «незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники».

На данный момент ситуацию в городе удалось стабилизировать, линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор. Готовится план контрнаступления на Пальмиру.

Напомним, Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015. В марте текущего года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город.