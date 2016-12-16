В Кремле назвали «непристойными» очередные обвинения со стороны США в том, что Россия пыталась повлиять на американские выборы при помощи хакерских атак. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно», — сказал Песков.

Накануне президент США Барак Обама заявил, что спецслужбы страны до сих пор занимаются анализом возможного вмешательства России в американские выборы, однако очевидно, что «российский взлом» создал больше проблем для предвыборной кампании кандидата от демократов Хилари Клинтон, чем для республиканца Трампа. Он также пообещал принять ответные меры.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что президент России Владимир Путин лично участвовал в «тайной российской кампании» по вмешательству в президентские выборы в США. По данным спецслужб, Путин лично следил, как использовать материалы Демократической партии.

«То, что началось как «вендетта» против Хиллари Клинтон, превратилось в попытку показать коррупцию в американской политике и «разделить ключевых союзников США, создавая видимость, что (другие страны) не могут полагаться на США как на заслуживающего доверия мирового лидера», — сказал собеседник NBC.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, ЦРУ США установило причастность людей, связанных с российским правительством, к передаче материалов WikiLeaks. Однако авторы доклада заявляли, что не обладают какими-либо свидетельствами того, что влияние на президентские выборы в США курировали из Кремля.

В ответ на заявления спецслужб, Крейг Мюррей, соратник Джулиана Ассанжа, заявил, что документы Демократической партии США, опубликованные WikiLeaks, были получены от информатора, а не в результате атак российских хакеров. Как утверждает Мюррей, он лично ездил в Вашингтон на встречу с источником из Национального комитета Демократической партии США.