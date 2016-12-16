Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10%, сообщает сайт регулятора.

«Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, инфляционные риски несколько снизились. При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым. С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года», — заявили в ЦБ, отметив, что в первом полугодии 2017 года банк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 3 февраля 2017 года.

В октябре ЦБ также оставил ставку на уровне 10%. Тогда регулятор уже заявлял, что ставку можно изменить в первом полугодии следующего года.

В сентябре на совете директоров Банк России понизил ставку с 10,50% годовых до 10%.

Напомним, в декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%.