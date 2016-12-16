Европейский университет в Санкт-Петербурге возобновил учебный процесс. Руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова рассказала «Новой газете», что в вузе решили возобновить занятия после того, как был изменен статус действия лицензии.

«После изменения статуса действия лицензии, мы решили возобновить работу. Сегодня с 10 утра начались занятия», — рассказала она.

По ее словам, 11 января в Арбитражном суде Москвы пройдет предварительное заседание по иску ЕУ, оспаривающего решение Рособрнадзора.

13 декабря Арбитражный суд Москвы восстановил лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге, тем самым пересмотрев решение Рособрнадзора о приостановке лицензии. Ранее предполагалось, что университет должен до 14 декабря распределить студентов по другим вузам.

Накануне стало известно, что правительство провело экстренное совещание в Москве после приостановки лицензии Европейского университета. Совещание проходило в закрытом режиме при участии представителей Рособрнадзора и Минобразования.

В пятницу, 9 декабря, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила лицензию университета. В апреле после проверки Рособрнадзор решил полностью приостановить государственную аккредитацию программ высшего образования в Европейском университете. Представитель вуза тогда рассказал, что это связано с несоответствием некоторых документов требуемым стандартам.

Европейский университет учрежден в Санкт-Петербурге в 1994 году. В попечительский совет университета входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.