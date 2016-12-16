Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Евросоюза о продлении экономических санкций на полгода. Соответсвующее заявление опубликовано на официальном сайте дипломатического ведомства.

«Прямо скажем, неожиданностью это не стало. Евросоюз в очередной раз показал свою слабость и неспособность признать очевидное – увязка рестрикций с выполнением Москвой Минских соглашений абсурдна. Именно Россия играет конструктивную роль в переговорах в «нормандском» формате», — говорится в сообщении.

В российском МИД отметили, что антироссийские санкции «стали самоцелью для ЕС, который, за неимением других достойных примеров, хочет всячески продемонстрировать свое пресловутое единство хотя бы в этой сфере».

Накануне лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции в отношении России до 31 июля 2017 года. Ограничения касаются оборонного, энергетического и финансового секторов России.

Отметим, что действие нынешних экономических санкций ЕС в отношении России истекает 31 января 2017 года.

Накануне продлить экономические санкции против России призвали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

«Необходимо будет снова продлить санкции против России, несмотря на то, что мы бы хотели большего прогресса в реализации этого процесса (минских соглашений)», — сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Напомним, санкции в отношении России были введены Европейским союзом в 2014 году. Для отмены ограничительных мер Москва должна соблюдать минские соглашения по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.