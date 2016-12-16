Полицейские пришли с обысками в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве подтвердили факт проведения «проверочных мероприятий», однако воздержались от более подробных комментариев.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», следственные действия проводят сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции. Они изымают документы, связанные с предполагаемыми хищениями средств по госконтракту 2014-2015 годов.

По данным издания, полиция изучает документы об изготовлении конструкции шапито, которую предполагалось возвести на время ремонта в основном здании цирка.

В то же время бывший директор учреждения Михаил Смородкин в разговоре с «Радио Балтика» утверждает, что изъятие документов не связано с шапито: конструкция лежит на складе и не используется.

Смородкин был уволен в начале декабря по решению министра культуры Владимира Мединского. Экс-директор рассказал, что его увольнение связано с тем, что он выступил против присоединения к системе Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк). Также он заявлял, что будет оспаривать решение.