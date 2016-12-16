Госдума приняла в первом чтении законопроект о платном въезде в города, передает ТАСС.

Внесенный в нижнюю палату парламента законопроект позволяет региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения автомобилей — делать платным въезд в определенные зоны городов.

За закон проголосовали 319 депутатов, против — 100 человек.

Местные власти обязаны компенсировать ограничения введением новых маршрутов общественного транспорта. Ко второму чтению предлагается исключить из документа возможность устанавливать ограничения органам местного самоуправления.

Кроме того, ко второму чтению депутаты должны будут определить систему взимания платы и ее размер.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на экспертов, в случае вступления в силу новых правил, въезд в Москву может стать платным в определенные дни или время суток.

Законопроект также разрешиь местным властям организовывать платные парковки во дворах.

Законопроект вызвал бурное обсуждение в Госдуме. Против его принятия выступают члены фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».