Военнослужащий из Кабардино-Балкарии Эдуард Сокуров погиб в Сирии 1 октября 2015 года, на следующий день после официального начала российской военной операции в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на сайт администрации Нальчика. Однако информация о его гибели скрывалась до сих пор.

29-летний сержант Сокуров посмертно награжден медалью «За отвагу». Ее вручил семье погибшего глава местной администрации Арсен Алакаев.

Данная заметка с сайта администрации впоследствии была удалена, однако «Медуза» опубликовала сохраненный вариант с сайта.

В Сирии Сокуров «охранял российских летчиков, помогал доставлять гуманитарные грузы». До командировки в Сирию он служил по контракту в бригаде специального назначения Минобороны в Прохладном. Как говорится в сообщении, Сокуров «погиб, выполняя конституционный долг».

До этого считалось, что первым из российских военнослужащих погиб в Сирии 19-летний Вадим Костенко. Представитель Минобороны заявили, что он покончил жизнь самоубийством 24 октября якобы из-за ссоры с девушкой.

Источники СМИ сообщали о подготовки российской операции в Сирии еще летом 2015 года, однако официально Минобороны объявило о начале антитеррористической кампании 30 сентября.