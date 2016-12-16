Члены федерального политсовета «Парнаса» Илья Яшин, Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина и Игорь Харичев вышли из партии, пишет в своем фейсбуке член политсовета партии Павел Елизаров. Сам политик также заявил о своем уходе.

Как рассказал Вадим Прохоров «Новой газете», они вместе с соратниками не стали ждать съезда и решили выйти из партии на заседании политсовета в пятницу. По его словам, проезд в Москву оплачивается тем региональным отделениям «Парнаса», которые поддерживают позицию лидера партии Михаила Касьянова.

«На съезде партии хотели создать искусственную ситуацию, чтобы столкнуть лбами несколько частей партии», — говорит он.

Съезд ПАРНАС пройдет в Москве в субботу, 17 декабря.

«Мы надеялись, что Михаил Михайлович (лидер партии Михаил Касьянов) и его окружение сделают какие-то выводы из того сокрушительного результата на выборах, но они упорствуют и говорят, что мы им мешаем развиваться и дальше набирать 0,73 процентов. Раз так, то, действительно, надо идти порознь», — сказал «Новой газете» Вадим Прохоров.

Он подчеркнул, что продолжит политическую деятельность. «Мы не уходим из политики. Есть такая организация «Солидарность», сооснователем которой был Борис Немцов. Есть и другие проекты. Будем дальше развиваться», — добавил Прохоров.

Напомним, конфликт в партии начался после выборов в Госдуму, на которых партия набрала 0,73% голосов, не получив ни одного мандата. Тогда члены федерального политсовета «Парнаса» потребовали на съезде партии поднять вопрос об отставке Михаила Касьянова. По их мнению, руководство партии допустило критические ошибки, в частности включив в партийный список националиста Вячеслава Мальцева, оттолкнувшего демократических избирателей.

Сам Михаил Касьянов заявлял, что не собирается уходить в отставку.

«В отставку я уходить не собираюсь. Бежать с корабля, который только вот на плаву, вышел и является надеждой на будущие изменения, было бы безответственно», — говорил политик.

Вместе с этим руководитель удмуртского отделения Руслан Тимуршин попросил политсовет рассмотреть вопрос об исключении из партии самого Илью Яшина. Однако политсовет проголосовал против исключения зампреда «Парнаса».