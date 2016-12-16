«Левада-центр» извинился за ошибку в соцопросе об отношении россиян к президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба центра.

13 декабря был опубликован опрос «Как зменилось в последнее время ваше отношение к Владимиру Путину?». В нем было четыре временных отрезка: апрель 2000 года, август 2004 года, январь 2012 года и ноября 2016 года. По сравнению с 2012 годом, согласно данным исследования, отмечалась поляризация ответов. Если в 2012 74% опрошенных сказали, что их отношение к главе государства не изменилось, то в 2016-м так ответили 55% респондентов. В результате мнения распределились между «зачительно ухудшилось», «несколько ухудшилось» и «нсколько улучшилось».

В пятницу «Левада-центр» объяснил, что результаты не совсем верны.

«В целом можно сказать, что отношение основной массы опрошенных осталось прежним («не изменилось» – 55%, в 2012 году, до крымской кампании, такой вариант ответа выбрали 74%), «ухудшилось» у 14% (в 2012 г. – 10%), «улучшилось» – у 29% (было 10%)», — говорится в сообщении.

«Левада-центр» называет ситуацию «технической ошибкой», но отмечает, что в связи с правкой многие «как из числа прокремлевских политиков, так и из настроенных оппозиционно к ним» могут воспринять изменение данных «как чисто конъюнктурную правку данных опросов».

«Мы считаем важным подчеркнуть, что для таких оценок и суждений нет никаких оснований. Такие вещи редко, но все же случаются, когда имеешь дело с огромным массивом цифровых данных. Вся ответственность за допущенную ошибку лежит на мне, директоре Левада-Центра», — заявил глава центра Лев Гудков.

Согласно рейтингу одобрения работы Путина, опубликованного в ноябре, 86% опрошенных россиян довольны его работой.