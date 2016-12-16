Правительство Японии в связи с визитом в Россию президента России Владимира Путина объявило о смягчении требований для выдачи виз россиянам, передает РИА Новости.

Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года, рассказал глава канцелярии посольства Японии в Москве Токуро Фуруя.

Кроме того, с начала года помимо однократных виз россиянам смогут выдавать многократные визы, действующие три года.

После вступления в силу изменений гражданам России не нужно будет предоставлять гарантийное письмо от приглашающей стороны или японской турфирмы, если заявитель самостоятельно оплачивает поездку. В новых правилах содержится условие о том, что каждая поездка предполагает пребывание в стране не более 30 дней.

Для визы нужно только предоставить подтверждение брони от авиакомпании и документ, подтверждающий финансовую стабильность гражданина — выписку из банка, справку о зарплате с места работы или из налоговой службы. Все визы будут выдавать бесплатно.

В настоящее время туристические визы выдают только на основании конкретных сроков поездки. Срок многократных деловых виз также увеличится — с трех лет до пяти.

В пятницу Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ для обсуждения мирного договора между государства. Встреча продлилась пять часов.