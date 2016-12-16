Бюджет министерства обороны на 2017 год собираются секвестировать на шесть процентов, передает Интерфакс со ссылкой на замминистра обороны Татьяну Шевцову.

В общей сложности сокращение расходов Минобороны на 2017 год составило около 100 млн рублей.

При подготовке бюджета на 2017-2019 годы министерство финансов предусмотрело сокращение на 6% всех федеральных расходов. Однако в итоге уменьшение бюджетных трат «производилось не равномерно и затронуло не все направления». Например, сокращения расходов не коснулось денежного довольствия, оплаты труда, пособий и компенсаций, а также пенсий и других выплат военным пенсионерам.

Ранее в октябре замминистра обороны Юрий Борисов объявил, что оптимизация военных расходов в бюджете на два следующих года не приведет к срыву сроков перевооружения армии. По его словам, расходы удастся снизить, в частности, за счет отказа от закупки дорогой новой техники и замене ее более дешевыми образцами.