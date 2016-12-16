Новая газета

В Сеуле задержали 24 россиян

Общество

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В аэропорту Сеула задержали 24 граждан России, который подозревают в нарушении миграционного законодательства, передает Интерфакс.

«Основанием для задержания, по данным южнокорейской стороны, послужило нарушение миграционного законодательства, а именно несоответствие заявленной цели поездки», — сообщили в МИД России.

По информации ведомства, 16 человек были на борту самолета авиакомпании «Сибирь», шесть — авиакомпании «Аврора», один придетел рейсом из Вьетнама и один — рейсом из Узбекистана.

Теги:
южная корея, мид рф

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