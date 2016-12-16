Китайские военные захватили автономный подводный дрон, принадлежащий американскому океанографическому судну, передает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Инцидент произошел накануне, когда судно USNS Bowditch плыло примерно в 160 километрах от порта в заливе Субик-Бей.

По словам собеседника телеканала, ученые измеряли условия воды в океане. Источник Reuters уточняет, что исследование касается «солености, температуры и чистоты воды».

В четверг корабль остановился, чтобы забрать два дрона, собиравших информацию. В этот момент туда же подплыл китайский катер и военные взяли один из них. Источник CNN отмечает, что подводный беспилотник забрали буквально на глазах у экипажа американского корабля.

Экипаж исследовательского судна состоял из гражданских. Ученые по радио обратились к китайским властям и сообщили, что беспилотник является американской собственностью, однако никакого ответа не последовало.

Пентагон пока официально не прокомментировал инцидент. По данным Reuters, правительство США передало через дипломатические каналы ноту протеста Китаю и потребовало немедленно вернуть дрон.