Депутаты Госдумы утвердили план реализации послания президента
Межфракционная рабочая группа Госдумы по реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию утвердила план законопроектной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на руководителя группы, первого вице-спикера Александра Жукова.
«Мы сегодня договорились и утвердили план законотворческой работы по выполнению положений Послания президента, состоящий из 95 пунктов», — рассказал он.
Жуков отметил, что послание президента направлено на решение вопросов внутренней политики, и поэтому в плане работы Госдумы эта тема занимает первостепенное значение. В плане также есть положения о работе в сфере социальной политики, здравоохранения, устойчивости экономики, совершенствования природного законодательства.
Вице-спикер также обратил внимание на то, что некоторые вопросы, поднятые Путиным в послании 1 декабря, уже были решены, например, в совсем недавно принятом бюджете на 2017 год. Это, в частности, касается вопросов санитарной авиации и благоустройства дворовых территорий.
Первый вице-спикер не исключил, что план работы Госдумы по выполнению послания будет изменяться и дополняться. Он также напомнил, что в 2015 году после послания план по его реализации состоял из 99 законопроектов.