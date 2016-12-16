Межфракционная рабочая группа Госдумы по реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию утвердила план законопроектной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на руководителя группы, первого вице-спикера Александра Жукова.

«Мы сегодня договорились и утвердили план законотворческой работы по выполнению положений Послания президента, состоящий из 95 пунктов», — рассказал он.

Жуков отметил, что послание президента направлено на решение вопросов внутренней политики, и поэтому в плане работы Госдумы эта тема занимает первостепенное значение. В плане также есть положения о работе в сфере социальной политики, здравоохранения, устойчивости экономики, совершенствования природного законодательства.

Вице-спикер также обратил внимание на то, что некоторые вопросы, поднятые Путиным в послании 1 декабря, уже были решены, например, в совсем недавно принятом бюджете на 2017 год. Это, в частности, касается вопросов санитарной авиации и благоустройства дворовых территорий.

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Первый вице-спикер не исключил, что план работы Госдумы по выполнению послания будет изменяться и дополняться. Он также напомнил, что в 2015 году после послания план по его реализации состоял из 99 законопроектов.