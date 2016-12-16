Основной задачей Росгвардии является борьба с терроризмом и защита прав и свобод граждан, говорится в сообщении силового ведомства.

Таким образом в Росгвардии ответили на информацию из СМИ о том, что национальная гвардия была создана для борьбы с «революционными брожениями».

«Ключевая задача Росгвардии — борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности российских граждан. Решение политического руководства страны о создании Федеральной службы войск национальной гвардии стало очередным системным шагом по обеспечению государственной и общественной безопасности, а также защите прав и свобод граждан», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Банкфакс опубликовало текст выступления главы управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Маулья на брифинге для журналистов. Он заявил о том, что Росгвардия создана для борьбы с «пятой колонной» и «революционными брожениями», инспирированными из-за рубежа.