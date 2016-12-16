«Нафтогаз Украины» расценивает заявление «Газпрома» о возможности отключения газа европейским потребителям как подготовку Россией нового газового кризиса, сообщает пресс-служба корпорации.

В компании утверждают, что «Газпром» якобы готовит газовый кризис в январе-феврале 2017 года «с целью продвижения собственных интересов в отношениях с ЕС».

В сообщении отмечается также, что доступные Украине на данный момент объемы газа являются достаточными для отопительного сезона. «"Нафтогаз" считает объемы газа, доступные Украине, достаточными для надежного обеспечения украинских потребителей газом в течение всего отопительного сезона», — заявили в компании.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Киев не будет покупать газ у «Газпрома» до конца зимы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что в случае несанкционированного отбора газа Украиной компания может ограничить поставки топлива Киеву.

Миллер подчеркнул, что такая возможность четко прописана в контракте. По его словам, позиция властей Украины говорит о рисках для транзита газа в Европу.

С ноября 2015 года «Нафтогаз» не закупает газ у «Газпрома», поскольку, по заявлениям компании, транзитный газ в ЕС обходится дешевле. В ноябре текущего года украинская компания заявила, что готова возобновить закупки на условиях предыдущих «зимних пакетов».