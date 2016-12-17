Комиссия ООН завершила расследование нападения на гуманитарный конвой в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Конфиденциальный доклад с выводами передан генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

«Генеральный секретарь очень аккуратно изучит его в ближайшие дни. Мы обязаны выяснить, что произошло, ради жертв этого инцидента и их отважных коллег, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь нуждающимся. Только так можно извлечь уроки из этого происшествия и помочь предотвратить его повторение», — говорится в коммюнике.

Напомним, 19 сентября гуманитарный конвой ООН и общества «Красный месяц» попал под обстрел на востоке от Алеппо. В результате погибло не менее 20 человек. После случившегося ООН отказалась участвовать в наземных операциях по доставке гуманитарных грузов в Сирии.

США возложили ответственность за случившееся на России. В свою очередь российская строна отвергла эти обвинения, назвав их «русофобской истерией».

Позднее Пан Ги Мун принял решение о создании специальной комиссии для расследования инцидента. Сирийские власти пообещали сотрудничать со следователями и допустили их в страну.