Киев расширит санкционный спискок из-за лишения свободы украинских граждан на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Виталий Климкин, передает Би-би-си.

«Мы будем стараться адаптировать этот список по мере того, как получим четкие данные о том, кто вовлечен в процессы по нашим политическим заключенным. Поскольку для того, чтобы включить человека в санкционный список, нам нужны реальные доказательства», — сказал он.

По словам Климкина, МИД проверяет информацию относительно украинских заключенных не только от родных, но и по линии международных правозащитных организаций и адвокатов.

«Сейчас мы готовим новые дополнения к санкционному списку», — добавил министр.

Напомним, Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из весной 2014 года из-за присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Затем санкционный список неоднократно дополнялся. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции в отношении руководителей ряда российских СМИ. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц. Среди компаний, которые подпали под санкции — «Башнефть», «ЮТэйр», «Ростех» и другие.