Пентагон потребовал от властей Китая вернуть захваченный в Южно-Китайском море подводный беспилотник. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей военного ведомства.

По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, опознавательные знаки свидетельствуют о том, что это американский аппарат, и США хотят вернуть его себе, а также исключить повторение подобных случаев в будущем.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Питер Кук назвал беспилотник суверенным имуществом Соединенных Штатов, а его захват незаконным. Кроме того, Госдепартамент США выразил официальный протест и передал его китайской стороне.

Отмечается, что эксперты из США затрудняются сделать вывод, был ли дрон захвачен по ошибке, или же является предостережением в связи с разговором избранного президента США Дональда Трампа с главой Тайваня.

Накануне сообщалось, что китайские военные захватили автономный подводный дрон, принадлежащий американскому океанографическому судну. В четверг корабль остановился, чтобы забрать два дрона, собиравших информацию о солености воды. В этот момент туда же подплыл китайский катер и военные взяли один из них.

Ученые по радио обратились к китайским властям и сообщили, что беспилотник является американской собственностью, однако никакого ответа не последовало.

Напомним, в начале декабря МИД Китая заявил дипломатический протест США в связи с телефонным разговором Дональда Трампа и руководителем Тайваня Цай Инвэнь

Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Китай до сих пор считает Тайвань своей мятежной провинцией. США признавали китайскую позицию относительно суверенитета, однако считает статус острова «неурегулированным». Хотя США не имеет формальных дипломатических связей с Тайванем, у них есть «неофициальные связи».