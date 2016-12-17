Пресненский районный суд арестовал сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Александра Соболя по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Арест продлится до 21 января 2017 года. Суд отказал защите в ходатайстве о домашнем аресте из-за тяжести предъявленного обвинения, возможности скрыться и обладания навыками оперативной работы.

Ранее в декабре стало известно о задержании сотрудников ГУЭБиПК Александра Соболя и Сергея Абрамова, а также их агента Вадима Алферова в связи с делом экс-директора группы «Земляне» Сергея Черенкова, осужденного по обвинению в попытке продажи за 60 млн рублей должности в высшем совете «Единой России».

По версии следствия, в сентябре 2013 года в ресторане на Новом Арбате подозреваемые при рассладовании уголовного дела спровоцировали Черенкова и его помощника Сергея Похилюка на мошенничество. Алферов, представившийся представителем компании Qiwi, передал 5 млн рублей для получения места в совете «Единой России». После этого в отношении Черенкова и Похилюка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Впоследствии оперативные мероприятия, проведенные сотрудниками ГУЭБиПК Соболем и Абрамовым, были проверены ФСБ. По результатам проверки ГСУ СК по Москве вынесло решение о наличии в их действиях признаков превышения должностных полномочий.

10 декабря суд арестовал Сергея Абрамова. На суде он отметил, что ему инкриминируют преступление, которое было совершено три года назад: «я мог давным-давно скрыться, я являюсь сотрудником полиции и не собираюсь скрываться».

Кроме того, суд поместил под стражу до 21 января Вадима Алферова, агента-«провокатора» полицейских Абрамова и Соболя.

Стоит отметить, что Александр Соболь выступал свидетелем защиты на судебном процессе по делу высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК во главе с бывшим начальником данного подразделения МВД Денисом Сугробовым. На днях гособвинение попросило суд признать их виновными и приговорить к крупным срокам лишения свободы (от 17 до 22 лет).