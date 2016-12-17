Граждане России, задержанные в аэропорту Сеула Ичхон за нарушение миграционного законодательства, начали выезжать из Южной Кореи. Об этом на странице в фейсбуке сообщает российское посольство.

«Как выяснили на месте сотрудники Консульского отдела, по состоянию на 11:00 утра 17 декабря в Россию вылетели 10 пассажиров, в том числе 4 — авиакомпанией S7 в Новосибирск, 5 — авиакомпанией «Аврора» в Хабаровск, и один — той же авиакомпанией во Владивосток. Гражданин, прибывший из Вьетнама, принял решение вернуться обратно во Вьетнам, что и сделал также сегодня утром», — говорится в сообщении.

Остальные вылетят в Хабаровск и Владивосток в ближайшее время.

Как отмечает посольство России, причиной отказа во въезде на территорию Южной Кореи стало выявленное в ходе собеседования несоответствие заявленной цели визита — «туризм», намерениям заниматься трудовой деятельностью.

Накануне стало известно о задержании в Сеуле 24 граждан России, которых заподозрили в нарушении миграционного законодательства.