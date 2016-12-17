В турецком городе Кайсери рядом с университетом произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности..

По данным агентства, был подорван автобус, который перевозил военных.

Телеканал Haber Turk уточняет, что рядом с автобусом взорвался автомобиль.

Количество погибших и пострадавших на данный момент неизвестно. Ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна организация.

Телеканал Haber Turk уточняет, что рядом с автобусом взорвался автомобиль.

11 декабря взрыв произошел в Стамбуле рядом с припаркованным автобусом для спецназа полиции у стадиона «Бешикташ Водафон Арена». Вскоре произошел второй взрыв — в парке в районе Долмабахче. Погибли 38 человек, из них 30 были полицейскими.

Власти Турции обвинили в совершении теракта сторонников Рабочей партии Курдистана.