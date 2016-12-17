Всемирный боксерский совет отменил бой Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе из-за положительной допинг-пробы россиянина. Об этом в твиттере написал глава WBC Маурисио Сулейман.

Сообщается, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин.

Поединок должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге.

Подобный случай произошел с Поветкиным в мае. Тогда накануне титульного боя за звание чемпиона мира с американцем Деонтеем Уайлдером он сдал положительный тест на мельдоний. Поединок, назначенный на 21 мая, не состоялся. Позднее последовали судебные разбирательства. Сообщалось, что Поветкин может быть отстранен от соревнований на неопределенный срок, если в ближайший год нарушит протокол Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Сам Поветкин заявлял, что применял препарат только в период до 1 января 2016 года, когда он еще не был запрещен. Тогда боксер выразил готовность доказывать свою невиновность и отметил, что не планирует завершать карьеру из-за обнаружения запрещенного вещества.