При взрыве в турецком городе Кайсери погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб Турции.

«Было совершено нападение с применением заминированной машины на транспорт, в котором передвигались находящиеся в увольнительных солдаты Командования бригады спецназа Кайсери. 13 военнослужащих погибли, 48 получили ранения. Раненые срочно были доставлены на лечение в больницы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате взрыва могли пострадать и гражданские лица.

По предварительной информации, в полукилометре от основного входа в Университет Эрджиес водитель заминированной машины поравнялся с автобусом, который затормозил на остановке, и привел в действие бомбу.

Ранее в субботу стало известно, что в Кайсере произошел взрыв. Ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна организация.