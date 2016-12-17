В результате подрыва автобуса в Турции погибли 13 человек
При взрыве в турецком городе Кайсери погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб Турции.
«Было совершено нападение с применением заминированной машины на транспорт, в котором передвигались находящиеся в увольнительных солдаты Командования бригады спецназа Кайсери. 13 военнослужащих погибли, 48 получили ранения. Раненые срочно были доставлены на лечение в больницы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате взрыва могли пострадать и гражданские лица.
По предварительной информации, в полукилометре от основного входа в Университет Эрджиес водитель заминированной машины поравнялся с автобусом, который затормозил на остановке, и привел в действие бомбу.
Ранее в субботу стало известно, что в Кайсере произошел взрыв. Ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна организация.