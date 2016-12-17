Почти 19 тысяч жителей города Бузулука в Оренбургской области остались без отопления из-за нарушения в работе котельной. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, в зону отключения теплоснабжения попали «650 многоэтажных жилых дома с количеством жителей 18 804 человека из них 2 368 детей», а также восемь детских садов, две школы, больница, колледж, бассейн и дворец культуры.

Работа котельной была нарушена в 05:50 мск. К аварийно-восстановительным работам всего привлечено 26 человек.

Отмечается, что температура воздуха в Бузулуке -32 градуса.

10 декабря более 15 тысяч человек остались без отопления в Керчи из-за прорыва теплотрассы.