На выборах президента России в 2018 году партия «Парнас» поддержит того кандидата, коротый проведет конституционную реформу. Об этом на съезде партии заявил ее председатель Михаил Касьянов, передает ТАСС.

«Этот кандидат должен иметь обязательства, если не перед партией, то перед гражданским обществом. Этот кандидат должен согласиться, что если он изберется, то он будет президентом переходного периода, президентом на два года с целью проведения конституционной реформы», — сказал он.

Касьянов также изложил свое видение такой реформы.

«Это означает изменение Конституции, что президент — это просто гарант Конституции, никакого отношения не имеющий к определению внешней и внутренней политики, к вопросам формирования правительства. Правительство формируется по итогам выборов в Госдуму», —добавил председатель «Парнаса».

Накануне члены федерального политсовета «Парнаса» Илья Яшин, Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина и Игорь Харичев вышли из партии, не дожидаясь съезда совета.

«Мы надеялись, что Михаил Михайлович (лидер партии Михаил Касьянов) и его окружение сделают какие-то выводы из того сокрушительного результата на выборах, но они упорствуют и говорят, что мы им мешаем развиваться и дальше набирать 0,73 процентов. Раз так, то, действительно, надо идти порознь», — сказал «Новой газете» Вадим Прохоров.

Напомним, конфликт в партии начался после выборов в Госдуму, на которых партия набрала 0,73% голосов, не получив ни одного мандата. Тогда члены федерального политсовета «Парнаса» потребовали на съезде партии поднять вопрос об отставке Михаила Касьянова. По их мнению, руководство партии допустило критические ошибки, в частности включив в партийный список националиста Вячеслава Мальцева, оттолкнувшего демократических избирателей.

Сам Михаил Касьянов заявлял, что не собирается уходить в отставку.

«В отставку я уходить не собираюсь. Бежать с корабля, который только вот на плаву, вышел и является надеждой на будущие изменения, было бы безответственно», — говорил политик.