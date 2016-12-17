В 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вынесла СМИ 64 предупреждения. Об этом в интервью телеканалу НТВ сообщил глава ведомства Александр Жаров в интервью НТВ.

«Ровно половина — 32 раза — это, к сожалению, тот самый мат. Это на 100% небольшие региональные издания», — сказал он.

Жарков добавил, что Роскомнадзор добился удаления экстремистской информации с 22 тысяч сайтов, при этом более двух тысяч сайтов, созданных террористами и экстремистами были заблокированы.

В начале декабря Роскомнадзор вынес второе за год предупреждение The New Times за использование нецензурной лексики. Ранее надзорное ведомство вынесло предупреждение журналу за упоминание в тексте «Правого сектора» без отметки о том, что эта украинская радикальная организация, запрещенная в России.

По закону, СМИ могут лишить лицензии по решению суда, если оно получило два предупреждения в течение года.