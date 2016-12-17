Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в совершение теракта в городе Кайсере Рабочую партию Курдистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление турецкого лидера.

«Сепаратистская террористическая организация (РПК — ред.) ответственна за это. Она использует все возможности. Данный теракт не является независимым от событий в Сирии и Ираке. Турция находится под общим ударом нескольких террористических группировок», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, что в Кайсере произошел взрыв. В полукилометре от основного входа в Университет Эрджиес водитель заминированной машины поравнялся с автобусом, который затормозил на остановке, и привел в действие бомбу. В результате погибли 13 солдат, 55 человек пострадали.

Напомним, Рабочая партией Курдистана (РПК), с 1984 года ведет борьбу за предоставление независимости юго-восточным регионам Турции, населенным преимущественно этническими курдами. В Турции РПК признана террористической организацией.

До 2015 года между РПК и правительством Турции действовало перемирие, которое было нарушено из-за атаки турецкой авиации по позициям курдов в Сирии. После возобновления вооруженного конфликта в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 700 турецких военных и полицейских.