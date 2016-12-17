Зарплаты работников бюджетной сферы в следующем году будут расти более плавно, чем это планировалось. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«У нас в правительстве принято решение о более плавном повышении зарплаты работникам бюджетной сферы по сравнению с теми дорожными картами, которые были запланированы на 2017 год, нужно будет отработать эту динамику с отраслевыми ведомствами и более плавное повышение будет в том числе и по врачам, которые находятся в системе ОМС и вне системы», – сказал министр.

Вместе с тем, по словам Силуанова, плавное повышение зарплат не отразится на исполнении майских указов президента России.

Также глава Минфина рассказал, что в 2017 году правительство ужесточит сроки распределения субсидий регионам, а при нарушении сроков ведомство «заберет их в резервный фонд, который будет уже перераспределять эти ресурсы по другим позициям».

Напомним, накануне Госдума, а затем и Совет Федерации одобрили проект федерального бюджета до 2019 года. Бюджет сверстан из расчета цены на нефть 40 долларов за баррель и инфляции в пределах 4%.

Правительство ожидает, что доходы бюджета будут расти в ближайшие годы, и в 2017 году составят 13 487,6 млрд рублей. В 2018 — 14 028,5 млрд, а в 2019 — 14 844,8 млрд. При этом расходы в 2017 году значительно превысят доходы и составят 16 240,8 млрд. В 2018 году — 16 039,7 млрд, а в 2019 — 15 986,98 млрд.

На финансирование дефицита бюджета в 2017 году планируется использовать 1,152 триллиона рублей из Резервного фонда и 659,6 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).