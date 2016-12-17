Министерство обороны России заявило о спасении жизней почти 10 тысяч человек в результате операции по выводу боевиков и их семей из восточного Алеппо, передает Интерфакс.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал операцию по безопасному выводу жителей из города «уникальной».

Как отмечают в ведомстве, речь идет о «реально состоявшемся, благодаря усилиям российских офицеров Центра примирения, отделении боевиков так называемой "умеренной оппозиции" от непримиримых радикалов». Это, по словам Конашенкова, американские партнеры «целый год считали невозможным реализовать на практике».

«Данная операция открыла новое окно возможностей для введения режима прекращения боевых действий не только в провинции Алеппо, но и в других районах Сирии», — заявили в Минобороны.

О том, что Алеппо перешел под контроль сирийского правительства стало известно вечером во вторник, 13 декабря. Через несколько дней Генштаб Вооруженных сил России объявил, что сирийская армия выбила боевиков из всех кварталов Алеппо, которые были им подконтрольны. В ходе боев военные убили более 900 боевиков и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.