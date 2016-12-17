Российского боксера Александра Поветкина могут дисквалифицировать после выявленной у него положительной допинг-пробы. Такое мнение высказал промоутер боксера Андрей Рябинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Несмотря на то, что он за ситуацию с мельдонием был реабилитирован, тем не менее, его поместили в более жесткую программу контроля допинга, и было объявлено, что санкции будут очень серьезные в случае, если какое-либо вещество будет найдено в его организме. Его могут дисквалифицировать», — сказал Рябинский (цитата по Интерфакс).

По его словам, заключение о присутствии в организме Поветкина запрещенного вещества было получено из лаборатории в Лос-Анджелесе прямо перед боем.

Вместо канадца Бреймена Стиверна, который должен был сразиться с Поветкиным в Екатеринбурге, 17 декабря на ринг выйдет француз Жоан Дюопа.

Ранее в субботу стало известно, что Всемирный боксерский совет отменил бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе из-за положительной допинг-пробы россиянина. Сообщалось, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин.

Подобный случай произошел с Поветкиным в мае. Тогда накануне титульного боя за звание чемпиона мира с американцем Деонтеем Уайлдером он сдал положительный тест на мельдоний. Поединок, назначенный на 21 мая, не состоялся. Позднее последовали судебные разбирательства. Сообщалось, что Поветкин может быть отстранен от соревнований на неопределенный срок, если в ближайший год нарушит протокол Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Сам Поветкин заявлял, что применял препарат только в период до 1 января 2016 года, когда он еще не был запрещен. Тогда боксер выразил готовность доказывать свою невиновность и отметил, что не планирует завершать карьеру из-за обнаружения запрещенного вещества.