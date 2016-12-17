Михаила Касьянова переизбрали председателем партии «Парнас». Голосование состоялось на съезде партии в Москве, передает ТАСС.

За кандидатуру Касьянова проголосовал 81 делегат из 110. Также на съезде выбрали заместителей председателя партии, ими стали бывший профессор МГИМО Андрей Зубов, Константин Мерзликин и получивший мандат Бориса Немцова в Ярославской областной думе Василий Цепенда.

Напомним, накануне «Парнас» покинули Илья Яшин, Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина и Игорь Харичев.

По словам Яшина, он уходит из партии после длительного конфликта между Касьяновым и внутрипартийной «демократической платформой».

«При всем моем личном уважении к Михаилу Касьянову стоит признать: как лидер партии он оказался несостоятелен и всего за полтора года привел ПАРНАС к полному краху», – заявил он.

Напомним, конфликт в партии начался после выборов в Госдуму, на которых партия набрала 0,73% голосов, не получив ни одного мандата. Тогда члены федерального политсовета «Парнаса» потребовали на съезде партии поднять вопрос об отставке Михаила Касьянова. По их мнению, руководство партии допустило критические ошибки, в частности включив в партийный список националиста Вячеслава Мальцева, оттолкнувшего демократических избирателей.

Сам Михаил Касьянов заявлял, что уходить в отставку не собирается.