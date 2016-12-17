Режиссер Никита Михалков посетил экспозицию Ельцин-центра в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель режиссера, Михалков приехал в Екатеринбург, чтобы посетить бой российского боксера Александра Поветкина, и начал свой визит в столицу Урала с посещения экспозиции Ельцин-центра.

Визит режиссера транслировал в фейсбуке сотрудник Центра Денис Корнеевский.

«На высочайшем уровне техническом сделано, но я абсолютно уверен, что это инновационный курган языческого характера, где все практически все стянуто к одной личности, и достаточно аккуратно, с псевдопопыткой равновесия, рассказывается в определенном претенциозном плане значение этой личности. Личности мощной и уникальной», — заявил Михалков после осмотра экспозиции.

«Нас пытаются подвести к тому, что существование новой России, к которой веками стремились жители нашей страны, подарил именно Борис Ельцин. Это неправда, это ложь», — сказал режиссер.

Напомним, 9 декабря Михалков заявил, что «Ельцин-центр» представляет необъективную оценку истории и в результате приводит к «разрушению национального самосознания детей». Михалков признал, что ни разу не был в «Ельцин-центре», нообъяснил, что ему «абсолютно достаточного того, что я знаю и что является правдой».

В ответ вдова первого президента Российской Федерации Наина Ельцина назвала, слова Михалкова лживыми.

«Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к “Ельцин Центру,” ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в “Ельцин Центре”! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!», — заявила она.

Позднее Михалков ответил Ельциной письмом, в котором заявил, что сожалеет, что его слова огорчили ее.