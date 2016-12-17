Министерство обороны Китая ведет переговоры с правительством США о возвращении подводного беспилотника-исследователя, который китайские военные захватили в минувший четверг, передает Reuters.

Минобороны КНР заверило, что вернет дрон «надлежащим образом», но раскритиковало американские власти за то, что они вынесли ситуацию в публичное пространство и СМИ. По мнению китайской стороны, это было излишне и никак не помогло гладкому разрешению вопроса.

Китайские военные объясняют свои действия тем, что американские корабли и самолеты на протяжении долгого времени занимаются слежкой, в том числе в китайских территориальных водах.

В связи с этим официальный представитель министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь призвал американское правительство прекратить разведывательные действия военного характера на море, передает ТАСС. Он также заявил, что военные «продолжат сохранять бдительность и предпринимать в отношение США меры».

Накануне стало известно, что китайские военные захватили в заливе Субик-Бей американский подводный беспилотник, который занимался сбором данных о солености, температуре и чистоте воды. В связи с инцидентом Пентагон официально обратился к Китаю с требованием вернуть дрон.