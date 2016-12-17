С 17 по 24 декабря в Москве проходит XVI Форум национальных кинематографий. В кинотеатре «Иллюзион» будут показаны фильмы, созданные режиссерами из Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Эстонии, Казахстана, Москвы и Якутии. Фильмы представят их авторы.

Начало просмотров в 17:00, вход свободный.

Председатель Конфедерации союзов кинематографистов, Президент Форума Рустам Ибрагимбеков приглашает: «16 раз мы открываем «Форум национальных кинематографий» в Москве. И поверьте, это непросто. Но мне кажется, подобные встречи необходимы всем нам. Москвичи и участники кинофорума увидят фильмы, созданные в странах ближнего зарубежья за последние два года.

Для успешного существования в пространстве мирового кино важно видеть и обсуждать фильмы друг друга. Для нашей дружбы, понимания, сочувствия нам надо смотреть кино, которое снимают наши соседи, вчерашние соотечественники.

В рамках форума будет работать «V международная киношкола», в занятиях которой примут участие начинающие кинематографисты разных специальностей.

В работе Форума и Киношколы примут участие известные мастера российского кино».

На Открытии 17 декабря состоится показ документальных фильмов Арка Манукяна «ДЛЯ МИРА»и Мурада Ибрагимбекова «ЧЕЛОВЕК. ТРИЛОГИЯ», а также игровой картины «КАВКАЗСКОЕ ТРИО» Эльдара Шенгелая. Герой фильма, актер московского театра (Юрия Стоянов), принимает решение сменить свою азербайджанскую фамилию на армянскую и летит для получения метрик о рождении в Баку.

Для его семьи - это сильный эмоциональный удар, влекущий за собой большие проблемы.

Фильм об армянских эмигрантах, казахская притча о неизлечимой болезни, которая сохранит аул, российский воспитательный роман о волшебстве детства, киргизская история о влюбленном музыканте, который заикается и поэтому не может признаться в любви, картина о романе таджикской мигрантки из горного селения и русского юноши, якутская история о борьбе за жизнь двух путешественников, которых уже давно «похоронили»…

Одна из картин программы рассказывает о том, что у каждого человека есть двойник на земле, но как правило, эти люди проживают свою жизнь на разных концах света, не подозревая о существовании друг друга.

Мы не двойники, мы очень разные, но нас многое связывает. У нас общее прошлое. И дабы окончательно нам не забыть о друг друга, не порвать со своим прошлым, нам необходимо поддерживать возобновлять прерванный диалог. И нет лучше пространства для разговора по душам, чем киноэкран.

Приходите в кино!

Организатор Форума - Конфедерация союзов кинематографистов, объединяющая профессиональные киносоюзы стран СНГ, Грузии и Эстонии.

Программа

18 декабря

«ЧУМА В АУЛЕ КАРАТАС», Казахстан, х/ф, 86 мин., реж. Адильхан Ержанов

«ПТИЧКА», Россия, х/ф, 88 мин., реж. Владимир Бек

19 декабря

«ЗАИКА», Кыргызстан, х/ф, 80 мин., реж. Эрнест Абдыжапаров

«ПРЕОДОЛЕНИЕ», Таджикистан, х/ф, 80 мин., реж. Умедшо Мирзоширинов

20 декабря

«ПОДРОБНОСТИ ОСЕНИ», Узбекистан, х/ф, 90 мин., реж. Зульфикар Мусаков

«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ», Эстония-Кыргызстан, док., 89 мин., реж. Татьяна Мюльбайер

21 декабря

«ТУПИК», Армения, док., 94 мин., реж., Арутюн Хачатрян

«ДОМ ДЛЯ РУСАЛОК», Эстония-Узбекистан-Россия, х/ф, 77 мин., реж. Ёлкин Туйчиев

22 декабря

«КРАСНЫЙ САД», Азербайджан-Россия, х/ф, 88 мин., реж. Мирбала Салимли

«ЗАБЛУДИВШИЕСЯ», Россия, х/ф, 100 мин., реж. Алексей Амбросьев

23 декабря

«ВОЗДУШНЫЙ САФАР», Таджикистан, х/ф, 88 мин., реж. Далер Рахматов

«ЕГО ДОЧЬ», Россия, х/ф, 96 мин., реж., Татьяна Эверстова