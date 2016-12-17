Глава Минспорта призвал наказать Поветкина в случае подтверждения приема допинга
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что боксер Александр Поветкин должен быть наказан, если информация об употреблении им допинга подтвердится.
«Неприятная история, должно быть дисциплинарное расследование. Если он употреблял (допинг – ред.), то должен быть наказан», — приводит слова главы Минспорта Интерфакс.
По словам Колобкова, решение о завершении карьеры Поветкина будет зависеть от того, «насколько у него хватит силы воли и спортивной злости».
Ранее промоутер боксера Андрей Рябинский не исключил, что Поветкина могут дисквалифицировать после выявленной у него положительной допинг-пробы.
«Несмотря на то, что он за ситуацию с мельдонием был реабилитирован, тем не менее, его поместили в более жесткую программу контроля допинга, и было объявлено, что санкции будут очень серьезные в случае, если какое-либо вещество будет найдено в его организме. Его могут дисквалифицировать», — сказал Рябинский.
По его словам, заключение о присутствии в организме Поветкина запрещенного вещества было получено из лаборатории в Лос-Анджелесе прямо перед боем.
Ранее в субботу стало известно, что Всемирный боксерский совет отменил бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе из-за положительной допинг-пробы россиянина. Сообщалось, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин.
Подобный случай произошел с Поветкиным в мае. Тогда накануне титульного боя за звание чемпиона мира с американцем Деонтеем Уайлдером он сдал положительный тест на мельдоний.