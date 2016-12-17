Министр спорта России Павел Колобков заявил, что боксер Александр Поветкин должен быть наказан, если информация об употреблении им допинга подтвердится.

«Неприятная история, должно быть дисциплинарное расследование. Если он употреблял (допинг – ред.), то должен быть наказан», — приводит слова главы Минспорта Интерфакс.

По словам Колобкова, решение о завершении карьеры Поветкина будет зависеть от того, «насколько у него хватит силы воли и спортивной злости».

Ранее промоутер боксера Андрей Рябинский не исключил, что Поветкина могут дисквалифицировать после выявленной у него положительной допинг-пробы.

«Несмотря на то, что он за ситуацию с мельдонием был реабилитирован, тем не менее, его поместили в более жесткую программу контроля допинга, и было объявлено, что санкции будут очень серьезные в случае, если какое-либо вещество будет найдено в его организме. Его могут дисквалифицировать», — сказал Рябинский.

По его словам, заключение о присутствии в организме Поветкина запрещенного вещества было получено из лаборатории в Лос-Анджелесе прямо перед боем.

Ранее в субботу стало известно, что Всемирный боксерский совет отменил бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе из-за положительной допинг-пробы россиянина. Сообщалось, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин.

Подобный случай произошел с Поветкиным в мае. Тогда накануне титульного боя за звание чемпиона мира с американцем Деонтеем Уайлдером он сдал положительный тест на мельдоний.