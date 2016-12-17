Глава МВД Польши Мариуш Блащак назвал массовые акции протеста, организованные оппозицией, «попыткой захватить власть», передает «Би-би-си».

«Так же, как в 1992 году была попытка захватить власть — она тогда удалась — теми, кто не мог согласиться с результатами выборов. Так я оцениваю вчерашние события — как незаконную попытку захвата власти», — заявил он.

Накануне депутаты оппозиционных фракций заблокировали трибуну сейма Польши, где должны были рассматриваться ряд законопроектов, включая бюджет на 2017 год, в знак протеста против ограничения доступа журналистов на слушания. Правящая партия решила перенести голосование в другое помещение. Оппозиция сочла результаты голосования нелегитимными, а затем блокировала выходы из парламента.

На следующий день около 2 тысяч человек вышли на митинг у президентского дворца. Участники протестной акции обвиняют правящую партию «Закон и справедливость» в попытках нарушения Конституции, включая ограничение свободы СМИ.

Согласно новым правилам, со следующего года на заседаниях могут присутствовать журналисты только пяти польских телекомпаний. Инициаторы этих правил считают, что СМИ своими вопросами отвлекают депутатов от работы.