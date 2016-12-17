Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что в ближайшее время принципы работы организаций медицинского страхования в России будут пересмотрены, передает Интерфакс.

По словам вице-премьера, правительство собирается провести ревизию работы страховых организаций.

«В ближайшее время к этой системе будут предъявлены абсолютно новые требования. Потому что сегодня страховые организации получают лицензию на основании прежде всего финансовых показателей, и в расчет не принимается возможность контроля с их стороны качества оказания медицинских услуг. Эта система должна быть пересмотрена и дополнена очень четкими жесткими требованиями в отношении именно контроля за медицинской деятельностью», — сказала Голодец.

Сейчас, по словам вице-премьера, страховые организации сильно различаются по уровню медицинских результатов.

«Мы выделили ту группу страховых организаций, обозначили ее в том числе и для страховщиков системы обязательного медицинского страхования, чьи показатели находятся на неприемлемо низком уровне. Прежде всего, показатели смертности, показатели оказания медицинских услуг», — отметила Голодец.

Напомним, в октябре Министр здравоохранения Вероника Скворцова подтвердила повышение тарифа обязательного медицинского страхования (ОМС) для работающих граждан. Тариф вырастет с 5,1 до 5,9%.

По мнению Скворцовой, это позволит сбалансировать бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) «не только к 2019 году, но на весь период выборного цикла до 2025 года». Министр также рассказала о планах правительства повысить тарифы в нескольких регионах для неработающего населения.